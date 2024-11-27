مجلس جامعة بنها يوافق على اعتماد دليل الهوية البصرية للجامعة

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي عددا من الأنشطة والفعاليات التى شهدتها الجامعة في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية.

كما استعرض رئيس الجامعة إطلاق الجامعة تطبيق رابط والذي يهدف إلى ميكنة المخاطبات والمراسلات الإدارية بين قطاعات الجامعة المختلفة وكلياتها لتقليل الوقت الذي تستغرقه تلك المراسلات في وصولها لقطاعات الجامعة وتنفيذها، بالإضافة إلى مساعدة متخذي القرار بقطاعات الجامعة في التعرف على مؤشرات أداء إدارات الجامعة المختلفة في تنفيذ المهام الوظيف.

وخلال الجلسة أشاد "الجيزاوي" بمشاركة الجامعة الفعالة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 99 قافلة متكاملة فى مختلف التخصصات حتى الآن من بينها 25 قافلة طبية استفاد من خدماتها ما يقرب من 11 ألف مواطن، حيث تم خلالها صرف العلاج المجاني للحالات المرضية، بالإضافة إلى عمل نظارات طبية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى مُتابعة لمستشفيات الجامعة.

من ناحية أخرى وافق مجلس الجامعة على دليل الهوية البصرية للجامعة في ضوء ما تمثله من دور كبير وتأثير مهم في ملف تدويل الجامعة وسمعتها المؤسسية وتحسين تصنيفها الدولي.

وأكد "الجيزاوي" أن وجود هوية بصرية للجامعة له أهمية كبيرة في تعزيز تميزها، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مشيرا إلى أنها تساعد في تمييز الجامعة عن غيرها من المؤسسات الأكاديمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الهوية البصرية تساهم في بناء صورة ذهنية قوية وإيجابية لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني، مما يعزز من السمعة المؤسسية للجامعة، لافتا أن الهوية البصرية للجامعة ليست مجرد شكل جمالي فقط، بل هي عنصر استراتيجي يعزز من قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها والازدهار في بيئة تعليمية تنافسية.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي أن وجود هوية بصرية قوية وجذابة للجامعة يعزز ملف تدويل الجامعة وتصنيفها، وجذب الطلاب الوافدين، وتسهيل التواصل بين الجامعة وجميع الأطراف المعنية، وجذب الاستثمارات والدعم المالي من الجهات المانحة والشركات، والتي تبحث عن التعاون مع مؤسسات تعليمية متميزة ومعروفة في ظل توجه الجامعة للإستثمار في المعرفة، كما أنها تسهل عملية الترويج والتسويق للبرامج الأكاديمية والمبادرات والمخرجات البحثية والخدمات الجامعية، مما يساعد في الوصول إلى جمهور أوسع، وزيادة تأثير الجامعة على كافة المستويات.