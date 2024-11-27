إصابة مدير تعليم سمالوط واثنين آخرين في حادث مروري بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

أصيب مدير الإدارة التعليمية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا واثنين آخرين،  اثر تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن تصادم سيارة "دوبل كابينة" بعمود إنارة على الطريق الزراعي وتحديدا  امام كوبري قلوصنا الجديد بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا.
على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة  3 أشخاص وهم: محمد سليمان عبد الله، 58 سنة، مدير الإدارة التعليمية بمركز سمالوط، وصلاح احمد محمود، 47 سنة، سائق، اسامة محمود عبد الله، 56 سنة، مدير إدارة التفتيش بإدارة سمالوط التعليمية مقيمين بمركز بني مزار  شمال محافظة المنيا.


وتم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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