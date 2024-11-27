وفد الصندوق السعودي للتنمية في زيارة لجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

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وفد الصندوق السعودي
وفد الصندوق السعودي

استقبلت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الاستاذ الدكتور شرف سعد حسين وفدًا رفيع المستوى من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة  فهد البسام وفهد بن عيد، في إطار تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مجالات التعليم والتنمية.

حضر اللقاء اللواء الدكتور عمرو علام، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، والأستاذ الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة غدير حجازي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من القيادات الجامعية.

قام الوفد بجولة في منشآت الجامعة المتطورة في فرعي الطور وشرم الشيخ، بما في ذلك مركز المحاكاة الطبية والمعامل العلمية المتقدمة وأماكن التدريب. كما شملت الجولة الصالة المغطاة، قاعة الاحتفالات، وصالات الألعاب الرياضية.

وأكد الدكتور  أشرف سعد  على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودور الصندوق السعودي في دعم مشاريع التنمية المستدامة في التعليم.

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