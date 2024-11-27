محافظ سوهاج يوجه برفع كفاءة الخدمات لقريتى أولاد عزاز وروافع القصير

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة بقريتي "أولاد عزاز" و"روافع القصير" التابعتين لمركز سوهاج، وذلك لمتابعة الأوضاع العامة ومستوى الانضباط في القطاعات الخدمية المختلفة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وقد بدأ المحافظ الجولة بتفقد مدرسة "حي راشد الابتدائية" بقرية أولاد عزاز، حيث تابع سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، موجها برفع مستوى النظافة داخل المدرسة، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن أو مبرر.

وفي قرية روافع القصير، تفقد المحافظ مدرسة "روافع القصير الإعدادية الثانوية المشتركة"، حيث تابع انتظام الدراسة داخل الفصول، وأكد ضرورة تحسين البيئة التعليمية لضمان توفير مناخ ملائم للطلاب.

كما شملت الجولة تفقد مدخل حي راشد الجديد، ومدخل قرية روافع القصير، وقد وجه المحافظ برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة تراكمات القمامة، وتمهيد الطرق الداخلية ومداخل القرى لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأكد " سراج " حرصه على القيام بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة الأداء الخدمي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتأكد من الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.