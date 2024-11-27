أبو الغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

رحب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العريية بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ.

وأشار أبو الغيط، في تصريح له فور عودته إلى القاهرة اليوم الأربعاء، أن "الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو التهدئة وحقن الدماء ويتعين تنفيذه بشكل كامل ودقيق حتى يتمكن لبنان من استعادة عافيته في أقرب وقت".

وشدد أمين الجامعة العربية، في تصريحاته على أن "الشعب اللبناني عانى الكثير خلال هذه الحرب التي أسقطت آلاف الضحايا بين المدنيين، وأحدثت دمارا كبيرا بالبنية الأساسية".

وأوضح أن "الاتفاق يمثل فرصة مهمة للشعب اللبناني لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الوضع السياسي الداخلي، خاصة ما يتصل بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور دام لما يزيد على عامين".

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط تأكيده علي ضرورة إنهاء إجراءات الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، توطئة لعودة النازحين لديارهم.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد في الخصوص على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة مندرجاته، كما أثنى على جهد الوسطاء للتوصل إلى هذا الاتفاق وفي مقدمتهم الولايات المتحدة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف العمل للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب الآجال.