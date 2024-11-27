أزهر مطروح يتابع تدريب معلمي الصفوف الأولى

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رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح

تابع فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية فعاليات تدريب معلمي الدراسات للصفوف الأولى بمركز التدريب، التابع لإدارة الحمام التعليمية، واطمأن فضيلته على توفير سبل الراحه للمعلمين وتنفيذ البرنامج التدريبي، موجها الشكر لفضيلة الشيخ عادل الشافعي، مدير إدارة الحمام التعليمية، لتعاونه في تنظيم التدريب.

يذكر أن منطقة مطروح الأزهرية تعقد تدريبات مكثفة لجميع مراحل التعليم من رياض الأطفال وحتي الثانوية العامة، 

كما تقعد ورش عمل ومسابقات في جميع المجالات، مثل مسابقة حفظ القرآن الكريم والمسابقات الثقافية والفنية والرياضية لتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

ويتابع تلك الأحداث مديرو الٱدارات التعليمية والنوعية بالمنطقة، واليوم تابع فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم التدريب مع تلافي بعض المعيقات.

أزهر مطروح الإدارة المركزية الدراسات الثانوية العامة البرنامج التدريبي البرنامج المسابقات الثقافية المسابقات الصفوف الاولى

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