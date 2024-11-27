بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في حادث سير بالدقهلية

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم ميكروباص في ميكروباص آخر على ريق قرية الربع التابعة لمركز تمي الأمديد بالدقهلية.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بميكروباص علي طريق قرية الربع ونتح عنه اصابه 13 شخص.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث تمي الامديد لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابه:امل ماهر حسين فوزي،17سنه بنزيف بالانف، مريم الغريب شعبان الشربيني،21 سنه بكدمه بالساق الايسر وكدمه بالذراع الايسر، ندي ابراهيم محمد عطيه،21 سنه بجرح قطعي بالشفاه السفليه ورحمه عماد السيد قاسم ،19 سنه بجرح قطعي بالشفاه العليا وعمار ابراهيم محمد ابراهيم،19 سنه بكسر بالقدم اليمني وكدمه بالرقبه،بسمله يسري رمضان السيد،18 سنه بسحاجات بالجانب الايسر بالوجه وكدمه باليد اليمني،وتم نقل المصابين لمستشفى تمي الامديد المركزي.

كما تبين اصابة كلا من:ايه مصطفي محمد السواح،22 سنه باشتباه كسر بالركبه اليسري ومريم محمد عبدالقوي،23 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج،احمد محمد مصطفي عطا،45 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري واسراء ابراهيم عبدالمنعم،21 سنه بسحاجات وكدمات متفرقه بالجسم وزياد محمد عاطف محمد،15 سنه، اشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه كسر بالفخذ الايمن وعلي ممدوح عباس،48 سنه،اشتباه نزيف داخلي بالبطن وكسور بالساقين وامل ابراهيم البكري،30 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي بالبطن وتم نقلهم لمستشفى المنصوره الدولي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة