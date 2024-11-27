انطلاق فعاليات أسبوع ريادة الأعمال السادس لمراكز التطوير المهني في جامعة المنصورة (صور)

انطلقت بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء فعاليات أسبوع ريادة الأعمال السادس لمراكز التطوير المهني تحت عنوان "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات الإقليمية والاقتصادية"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة المنصورة.

وقد افتتح الملتقى الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور عابد نصر، نائب رئيس جامعة الدلتا لشئون خدمة المجتمع السابق، الدكتورة منى أبو العز، المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، الدكتور أمينة شلبي، رئيس المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، الدكتور هالة بركات، مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية، الدكتور طارق البهي، مدير وحدة ريادة الأعمال والتوظيف، الدكتور هشام يسن، مدير وحدة التدريب، وشركة ix seluthion وممثلي شركات ريادة الأعمال والمؤسسات الصناعية وهيئات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور محمد عطية البيومي رعاية الجامعة للأسبوع السادس وحرصه الشديد على إقامته سنويا بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، في إطار فلسفة الجامعة بالاهتمام بالشباب من خلال تدريبهم وصقل مهارتهم.

وأعرب الدكتور محمد البيومي عن سعادته بالتطور الملحوظ في مراكز التطوير المهني بالجامعة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي استطاعت أن تكون منبرًا فاعلًا وملتقى يتوافد عليه الطلاب للإفادة مما يقدمه من فعاليات. مشيرًا إلى أن نشأة مراكز التطوير داخل جامعة المنصورة نشأت كجزء من فلسفة الجامعة في تفعيل الشراكات الدولية، حيث تم تدشينه بمنحة ممولة، وأشرف على تنفيذه الجامعة الأمريكية.

كما عبر عن سعادته إلى تحول شباب الجامعة إلى قادة تنفيذيين مميزين قادرين على إدارة الملفات وتنفيذ المهام الصعبة بكل إتقان، مقدمًا لهم بالغ لاهتمامهم بثقافة التطوع والعمل العام.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منى أبو العز أن تنظيم هذا الأسبوع يأتي في إطار التزام مراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة بدورها الحيوي في دعم الابتكار وريادة الأعمال، كأدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مجتمعاتنا على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث أن ريادة الأعمال لا تقتصر على كونها محركًا اقتصاديًا فحسب، بل هي قوة دافعة للتغيير الإيجابي؛ فهي تمثل فرصة للشباب لتقديم حلول مبتكرة تساهم في التصدي للقضايا الملحة مثل تغير المناخ، والندرة المائية، والتحول إلى مصادر طاقة مستدامة.

وأكدت أنه من خلال دعم الأفكار الريادية وربطها بأهداف التنمية المستدامة، نتمكن من بناء اقتصادات أكثر شمولًا ومرونة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وقال الدكتور طارق البهي أن هذا الأسبوع يلقي الضوء على أهمية تعزيز قدرات الخريجين والطلاب وإعدادهم ليكونوا روادًا فاعلين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وحدة ريادة الأعمال والتوطيف بمراكز التطوير المهني في تحقيق هذا الهدف من خلال نشرات التوظيف الأسبوعية والملتقيات التوظيفية والجلسات النقاشية مع الخبراء في مجال ريادة الأعمال ومختلف المجالات.

وقال الدكتور هشام يس أن أسبوع ريادة الأعمال السادس بجامعة المنصورة يأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، حيث تحتفي الجامعة بالإبداع والابتكار، كما أنه يعكس الالتزام القوي بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين أفراد مجتمعنا الأكاديمي يأتي دور ريادة الأعمال والعمل الحر، حيث تكمن فيهما قوة الإبداع والتجديد التي تشكل أساس بناء مستقبل أكثر استدامة.

وقد كرّم الدكتور محمد عطية الحضور من الشخصيات البارزة والشركات الراعية للحدث.



كما أعلنت الدكتورة منى أبو العز انطلاق المسابقة السنوية لريادة الأعمال، ووجهت الدعوة للطلاب من مختلف الكليات للمشاركة في المسابقة بأفكارهم الإبداعيّة المختلفة، كما تم إعلان الفائزين في المسابقة. "UCCD startup missiles".

يذكر أن فعاليات الأسبوع تعقد اليوم وغدا 28 نوفمبر، ويناقش كافة الموضوعات التي تهم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من جانب متحدثين من الخبراء المتخصصين في مجالات وموضوعات مختلفة تهم كل رواد الأعمال وتساعدهم على النمو ومواصلة مشوارهم.



حيث تتناول جلسات الملتقى العديد من القضايا المتعلقة بريادة الأعمال وعن أهمية الربط بين ريادة الأعمال والتعليم، الفرص المتاحة في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، دور ريادة الاعمال في تحقيق التنيمة المستدامة في ظل الاوضاع الاقتصادية والإقليمية، دراسات الجدوى في المشروعات الجديدة.

منصة كبرى تجمع بين الطلاب، الأكاديميين، الممارسين؛ لتبادل المعرفة والخبرات

كما تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يمثل منصة كبرى تجمع بين الطلاب، الأكاديميين، الممارسين؛ لتبادل المعرفة والخبرات وإطلاق حوارات بنّاءة، بحضور نخبة من الخبراء، ورواد الأعمال، والمختصين العديد من المحاور التي تركز على كيفية الاستفادة من ريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة، وإلقاء الضوء على التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تعترض طريق رواد الأعمال، وكيف يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والابتكار، من خلال تطوير المهارات التي هي الأساس لبناء مجتمع ريادي قادر على تحقيق التغيير المنشود.



و تحدث خلال اليوم الأول الدكتزر تامر عماد علي، الدكتور تامر أنور، وأدار الجلسات خلال اليوم الأول: الدكتور عابد نصر، الدكتورة هالة بركات، محمد رحمى، الدكتور خالد نصر الدين، الدكتور نبيل شلبي، عبد العزيز البقري، محمد الفقي،بحضور المهندس يحي الزهراوي شركة ix والدكتور محمد مروان.

فعليات مؤتمر ريادة الاعمال

1000468009

1000468013

1000468015

1000468011

1000468021

1000468023

1000468017

1000468019

1000468027

1000468025

1000468041

1000468035

1000468037

1000468039

1000468033

1000468031

1000468051

1000468045

1000468047

1000468049

1000468043

1000468055

1000468053

1000468059

1000468057

1000468067

1000468061

1000468063

1000468065