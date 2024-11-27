انطلاق فعاليات أسبوع ريادة الأعمال السادس لمراكز التطوير المهني في جامعة المنصورة (صور)

محافظات
انطلاق فعاليات ريادة
انطلاق فعاليات ريادة الاعمال

انطلقت بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء  فعاليات أسبوع ريادة الأعمال السادس لمراكز التطوير المهني تحت عنوان "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات الإقليمية والاقتصادية"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة المنصورة.

وقد افتتح الملتقى  الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور  الدكتور عابد نصر، نائب رئيس جامعة الدلتا لشئون خدمة المجتمع السابق، الدكتورة منى أبو العز، المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني،  الدكتور أمينة شلبي، رئيس المجلس القومي للمرأة بالدقهلية،  الدكتور هالة بركات، مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية،  الدكتور طارق البهي، مدير وحدة ريادة الأعمال والتوظيف، الدكتور هشام يسن، مدير وحدة التدريب، وشركة ix seluthion وممثلي شركات ريادة الأعمال والمؤسسات الصناعية وهيئات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور محمد عطية البيومي رعاية الجامعة للأسبوع السادس وحرصه الشديد على إقامته سنويا بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، في إطار فلسفة الجامعة  بالاهتمام بالشباب من خلال تدريبهم وصقل مهارتهم.

وأعرب الدكتور محمد البيومي عن سعادته بالتطور الملحوظ في مراكز التطوير المهني بالجامعة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي استطاعت أن تكون منبرًا فاعلًا وملتقى يتوافد عليه الطلاب للإفادة مما يقدمه من فعاليات. مشيرًا إلى أن نشأة مراكز التطوير داخل جامعة المنصورة نشأت كجزء من فلسفة الجامعة في تفعيل الشراكات الدولية، حيث تم تدشينه بمنحة ممولة، وأشرف على تنفيذه الجامعة الأمريكية.

كما عبر عن سعادته إلى تحول شباب الجامعة إلى قادة تنفيذيين مميزين قادرين على إدارة الملفات وتنفيذ المهام الصعبة بكل إتقان، مقدمًا لهم بالغ لاهتمامهم بثقافة التطوع والعمل العام.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منى أبو العز أن تنظيم هذا الأسبوع يأتي في إطار التزام مراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة بدورها الحيوي في دعم الابتكار وريادة الأعمال، كأدوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مجتمعاتنا على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث أن ريادة الأعمال لا تقتصر على كونها محركًا اقتصاديًا فحسب، بل هي قوة دافعة للتغيير الإيجابي؛ فهي تمثل فرصة للشباب لتقديم حلول مبتكرة تساهم في التصدي للقضايا الملحة مثل تغير المناخ، والندرة المائية، والتحول إلى مصادر طاقة مستدامة.

 

وأكدت أنه من خلال دعم الأفكار الريادية وربطها بأهداف التنمية المستدامة، نتمكن من بناء اقتصادات أكثر شمولًا ومرونة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وقال الدكتور طارق البهي أن هذا الأسبوع يلقي الضوء على أهمية تعزيز قدرات الخريجين والطلاب وإعدادهم ليكونوا روادًا فاعلين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وحدة ريادة الأعمال والتوطيف بمراكز التطوير المهني في تحقيق هذا الهدف من خلال نشرات التوظيف الأسبوعية والملتقيات التوظيفية والجلسات النقاشية مع الخبراء في مجال ريادة الأعمال ومختلف المجالات.

 

وقال الدكتور هشام يس أن أسبوع ريادة الأعمال السادس بجامعة المنصورة يأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، حيث تحتفي الجامعة بالإبداع والابتكار، كما أنه يعكس الالتزام القوي بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين أفراد مجتمعنا الأكاديمي يأتي دور ريادة الأعمال والعمل الحر، حيث تكمن فيهما قوة الإبداع والتجديد التي تشكل أساس بناء مستقبل أكثر استدامة.

وقد كرّم  الدكتور محمد عطية  الحضور من الشخصيات البارزة والشركات الراعية للحدث.


كما أعلنت الدكتورة منى أبو العز انطلاق المسابقة السنوية لريادة الأعمال، ووجهت الدعوة للطلاب من مختلف الكليات للمشاركة في المسابقة بأفكارهم الإبداعيّة المختلفة، كما تم إعلان الفائزين في المسابقة. "UCCD startup missiles".

يذكر أن فعاليات الأسبوع تعقد اليوم وغدا 28 نوفمبر، ويناقش كافة الموضوعات التي تهم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من جانب متحدثين من الخبراء المتخصصين في مجالات وموضوعات مختلفة تهم كل رواد الأعمال وتساعدهم على النمو ومواصلة مشوارهم.


حيث تتناول جلسات الملتقى العديد من القضايا المتعلقة بريادة الأعمال وعن أهمية الربط بين ريادة الأعمال والتعليم، الفرص المتاحة في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، دور ريادة الاعمال في تحقيق التنيمة المستدامة في ظل الاوضاع الاقتصادية والإقليمية، دراسات الجدوى في المشروعات الجديدة.

 

منصة كبرى تجمع بين الطلاب، الأكاديميين، الممارسين؛ لتبادل المعرفة والخبرات

كما تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يمثل منصة كبرى تجمع بين الطلاب، الأكاديميين، الممارسين؛ لتبادل المعرفة والخبرات وإطلاق حوارات بنّاءة، بحضور نخبة من الخبراء، ورواد الأعمال، والمختصين العديد من المحاور التي تركز على كيفية الاستفادة من ريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة، وإلقاء الضوء على التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تعترض طريق رواد الأعمال، وكيف يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والابتكار، من خلال تطوير المهارات التي هي الأساس لبناء مجتمع ريادي قادر على تحقيق التغيير المنشود.


و تحدث خلال اليوم الأول الدكتزر تامر عماد علي، الدكتور تامر أنور، وأدار الجلسات خلال اليوم الأول: الدكتور عابد نصر، الدكتورة هالة بركات،  محمد رحمى، الدكتور  خالد نصر الدين، الدكتور  نبيل شلبي، عبد العزيز البقري، محمد الفقي،بحضور المهندس يحي الزهراوي شركة ix والدكتور محمد مروان.

فعليات مؤتمر ريادة الاعمال

1000468009
1000468009
1000468013
1000468013
1000468015
1000468015
1000468011
1000468011
1000468021
1000468021
1000468023
1000468023
1000468017
1000468017
1000468019
1000468019
1000468027
1000468027
1000468025
1000468025
1000468041
1000468041
1000468035
1000468035
1000468037
1000468037
1000468039
1000468039
1000468033
1000468033
1000468031
1000468031
1000468051
1000468051
1000468045
1000468045
1000468047
1000468047
1000468049
1000468049
1000468043
1000468043
1000468055
1000468055
1000468053
1000468053
1000468059
1000468059
1000468057
1000468057
1000468067
1000468067
1000468061
1000468061
1000468063
1000468063
1000468065
1000468065
1000468007
1000468007
اسبوع ريادة الاعمال الاهتمام بالشباب التطوير المهني المؤسسات الصناعية المجلس القومي للمرأة هيئات المجتمع المدني رئيس المجلس القومي للمرأة مركز ريادة الأعمال

مواد متعلقة

إصابة مدير تعليم سمالوط واثنين آخرين في حادث مروري بالمنيا

"بحوث الصحراء" يعقد ورشة عمل حول النباتات العصارية والشوكية بمطروح

"المالية": 7.3% ارتفاعا في المصروفات العامة بالموازنة خلال 4 أشهر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

الزمالك يلجأ للمحكمة الفيدرالية السويسرية بسبب باتشيكو

رئيس قطاع ناشئين إنبي: نعمل بإحترافية كبيرة.. والطب الشرعي أثبت صحة موقفنا في أزمة التسنين

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية 2025