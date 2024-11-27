ضبط 21،600 عبوة حلويات و1،000 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية في الغربية

محافظات
بوابة الفجر

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الحملات المستمرة التي تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأكد الجندي أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية المحافظة لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين من أي مخاطر صحية، لافتًا إلى أن الرقابة على الأسواق ستظل مشددة في الفترة القادمة، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة.

 

وأشار إلى أنه تم ضبط أكثر من 21،600 عبوة حلويات منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن، بالإضافة إلى 400 كجم من المكسرات (عين جمل) التي كانت تحتوي على عفن وسوس حي. كما تم ضبط 400 كجم من المشمش المجفف منتهي الصلاحية و200 كجم من الجبن المنتهية صلاحيتها.

 

وأوضح الجندي أنه تم التحفظ على جميع المنتجات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عنها، مؤكدًا أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري لضمان ضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

 

وشدد على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وستستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضمان سلامة الغذاء والحد من تداول المنتجات الملوثة أو منتهية الصلاحية، داعيًا جميع المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسلامة الغذائية.

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