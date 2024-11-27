إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى كوبري الشموت بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى كوبري الشموت، بالطريق الزراعي، في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي  وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية، تفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين في  انقلاب سيارة سوزوكي اعلي كوبري الشموت، بالطريق الزراعي، في محافظة القليوبية.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة سوزوكي  وإصابة 4 أشخاص.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، ورفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

الإدارة العامة لمرور القليوبية إصابة 4 أشخاص في حادث الطريق الزراعي انقلاب سيارة سوزوكي حادث انقلاب سيارة

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