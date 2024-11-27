تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بخسائر في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، الذي سجل 2.199 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.222 تريليون جنيه في نهاية جلسة أمس الثلاثاء، مما يعكس انخفاضًا بقيمة 23 مليار جنيه.



شهدت تعاملات المستثمرين تباينًا في الاتجاهات، حيث اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيم بلغت 56.8 مليون جنيه و24.9 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل المستثمرون المصريون الشراء بصافي قيمة بلغت 81.7 مليون جنيه.

أما عن حركة التداول، فقد بلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 2.8 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 93.7 ألف عملية على نحو 975.8 مليون ورقة مالية.

الأسهم الاكثر ارتفاعًا بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

1. دلتا للطباعة والتغليف: ارتفع بنسبة 10.22% ليغلق عند 79.91 جنيه.

2. مصر بني سويف للأسمنت: زاد بنسبة 7.18% ليصل إلى 53.43 جنيه.

3. الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD: ارتفع بنسبة 6.43% ليغلق عند 0.993 جنيه.

4. الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري: سجل ارتفاعًا بنسبة 5.35% ليغلق عند 0.453 جنيه.

5. أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية: صعد بنسبة 5.07% ليغلق عند 0.808 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

1. العامة للصوامع والتخزين: تراجعت بنسبة 7.18% لتغلق عند 207.12 جنيه.

2. القاهرة للدواجن: انخفضت بنسبة 5.59% لتصل إلى 15.55 جنيه.

3. حديد عز: هبطت بنسبة 4.86% لتغلق عند 107.51 جنيه.

4. الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس): تراجعت بنسبة 4.65% لتسجل 8.62 جنيه.

5. العربية للمحابس: انخفضت بنسبة 4.53% لتغلق عند 4 جنيه للسهم.

إجمالي التداولات

• بلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 2.8 مليار جنيه.

• تم تنفيذ التداول على نحو 975.8 مليون ورقة مالية من خلال 93.7 ألف عملية.