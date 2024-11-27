إخلاء سبيل طبيبة كفر الدوار بكفالة ١٠ آلاف جنيه

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طبيبة كفرالدوار
طبيبة كفرالدوار

قررت قبل قليل، محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، وأثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا في المجتمع.

وشهدت جلسة تجديد اليوم حضور محامي ممثلًا عن نقابة الأطباء مينا شكري كمال، بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن الدكتورة وسام شعيب، كل من: محمد الشربيني، هيثم عبد العزيز، أسامة العريان، كما حضر الدكتور مصطفى درويش، زوج الدكتورة وسام شعيب.

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق بمركز كفر الدوار حبس الدكتورة وسام شعيب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، وذلك عقب تحقيقات، استمرت نحو الأربع ساعات، وطلبت جهات التحقيق تحرير فيش وتشبيه لها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وبيان قصد المتهمة من نشر تلك الفيديوهات.

كما طلبت جهات التحقيق من الإدارة العامة لتكنولوجيا التوثيق والمعلومات بغرب الدلتا فحص حساب المذكورة وإعداد تقرير عنه لعرضه على النيابة العامة.

ووجهت جهات التحقيق ثلاث تهم للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار، وذلك عقب تداول فيديوهات تحدثت في هذه الفيديوهات عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات، موضحة أنها تهدف إلى توعية الفتيات من خلال مشاركة الحالات التي تواجهها يوميًا في عملها.

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