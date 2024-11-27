رحلة ترفيهية للفنانين والوفود المشاركة بمهرجان الفيوم السينمائي لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

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الفنانين
الفنانين

نظمت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، رحلة ترفيهية، لعدد من الفنانين والوفود المشاركة في فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة، على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة الفئات، والضيوف، وتعريفهم بمقومات الفيوم السياحية والأثرية وإبراز ما تزخر به المحافظة من حضارة عريقة وتراث وفنون متنوعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

 

شارك فى الرحلة الترفيهية، الفنانة إلهام شاهين، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة داليا مصطفى، والمخرج هاني لاشين، وعدد من وفود الدول الأجانب المشاركين بالمهرجان والذين يمثلون عدة دول أجنبية، يرافقهم مرشد سياحي من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.

 

تضمنت الزيارة، قصر قارون، ومحمية وادي الريان، وشلالات وادي الريان، حيث قام الفنانون ووفود الدول، بجولة داخل تلك المناطق، والتقاط الصور التذكارية في هذه الأماكن، وأعربوا عن سعادتهم بتلك الرحلة، كما أشادوا بالمناطق السياحية والمعالم الأثرية المتفردة بالمحافظة، ووجهوا الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، لحرصهم على تنظيم تلك الرحلة الترفيهية والتوعوية.

 

جدير بالذكر، أن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، يعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويتزامن مع المهرجان، انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، والذي يضم نخبة من صانعي ومنتجي الحرف اليدوية والتراثية.

 

 

 

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يفتتح مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية بمشاركة عدد من الفنانين والشخصيات العامة

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