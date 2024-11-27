الجيش اللبناني يغلق جميع مداخل بلدة الخيام جنوب البلاد

أغلقت وحدات الجيش اللبناني جميع المداخل المؤدية إلى بلدة الخيام في جنوب لبنان "حرصا على سلامة المواطنين بسبب وجود قوات من الجيش الإسرائيلي داخل البلدة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء وعقب توافد الأهالي عائدين من أماكن نزوحهم إلى بيوتهم في قرى وبلدات الجنوب اللبناني سارع الجيش اللبناني في بيان له إلى دعوة المواطنين من أجل "التريّث في العودة للقرى والبلدات الأمامية التي توغلت فيها قوات الجيش الإسرائيلي، بانتظار انسحابها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر مرور سكان من الجنوب أمام دبابة ميركافا إسرائيلية غير آبيهين بما يرونه في شوارع بلداتهم وقراهم.

ونشر الجيش في حسابه على منصة "إكس" إرشادات مرفقة بالصور يحذر فيها الجنوبيين من الاقتراب من الذخائر غير المنفجرة والتي خلقتها أشهر طويلة من المواجهات والقصف الإسرائيلي على مناطق الجنوب.

وفي بيانه صباح اليوم أيضا، شدد الجيش على أهمية التزام اللبنانيين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظا على سلامتهم، والاتصال بغرفة عمليات قيادة الجيش أو إبلاغ أقرب مركز له أو للقوى الأمنية الأخرى في حال العثور على ذخائر غير منفجرة.

ومع حلول الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت لبنان، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.