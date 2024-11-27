الأنصاري: مشروع توسعات الصرف الصحي يخدم ٥٧ قرية ويهدف إلى الوصول بنسبة التغطية إلى 86 % من مراكز وقرى الفيوم

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محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع مع وفد بنك إعادة الإعمار والتنمية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد بنك إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأوروبي، تنفيذ المشروعات التابعة للقرض الأوروبي، كما بحث المحافظ، مع وفد البنك، سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

 

ضم الوفد، السيدة ميلان أليسون استشاري الاتحاد الأوروبي، والأستاذ مصطفى أسعد خبير بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور فيجن نايل ممثلًا عن المكتب الاستشاري "استانتك"، والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "استانتك"، كما حضر اللقاء، المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة piu بالشركة.

 

خلال اللقاء، تم استعراض عدد من المشروعات التي ينفذها بنك إعادة الإعمار والتنمية، على أرض محافظة الفيوم، ونسب تنفيذها، مع التركيز على مشروعات الصرف الصحي، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى بمركزي إطسا ويوسف الصديق، كما استعرض المحافظ، جهود المحافظة في إعادة التوان البيئي لبحيرة قارون، وكيف عادت الحياة إليها من جديد، من خلال القضاء على طفيل الأيزوبودا، وتقليل نسب الملوحة، وزيادة مخزونها السمكي من خلال تزويدها بزريعة الجمبري وأسماك الموسى.

 

وقال محافظ الفيوم، إن مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوربي للاستثمار، ومنحة الاتحاد الأوروبي، يستهدف خدمة ٥٧ قرية بالصرف الصحي بإجمالي ٩٤٠ ألف مواطن، من المناطق الريفية غير المخدومة، وذلك بتكلفة ٣٩٥ مليون يورو للمرحلتين الأولى والثانية، ويتكون المشروع من ١٩ عقد، بواقع ۱۰ عقود شبكات تخدم قرى زاوية الكرادسة - كفر محفوظ - سنهور البحرية أ، ب - أبو شنب - العجميين – أبشواي أ،ب - العدوة  - اللاهون - قصر رشوان أ،ـ ب، إضافة إلى 8 محطات معالجة بأبشواي -  أبو شنب - كفر محفوظ - زاوية الكرادسة - اللاهون - العجميين - العدوة – قحافة، وجاري توقيع عقد لسيارات كسح للقرى التي لم تدخل الخدمة إليها.

 

وكشف الأنصاري، أن نسبة تغطية الصرف الصحي بمحافظة الفيوم حاليًا نحو 48 %، ومن المنتظر وصول النسبة إلى ٨٦ %، بعد الانتهاء من مشروع توسعات الصرف الصحي، وهو ما يؤدي إلى تحسين الظروف المجتمعية والبيئية، والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والتي تعتبر ثالث أكبر البحيرات على مستوى الجمهورية.

 

كما قام محافظ الفيوم، خلال اللقاء، بإلقاء الضوء على عدد من المقومات الطبيعية والأثرية التي تزخر بها المحافظة، وخطط المحافظة لتشجيع ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم الشباب وتأصيل ثقافة العمل الحر لديهم، موجهًا الدعوة للوفد لمشاهدة فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، ومهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية.

 

 

 

 

 

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الفيوم محافظ الفيوم الأنصاري توسعات الصرف الصحى 57 قرية قرى الفيوم الاتحاد الاوربي

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