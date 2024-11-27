ندوة تثقيفية عن مخاطر التكنولوجيا والتحديات والفرص تفعيلا لمبادرة الفيوم تتحدث

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ندوة تثقيفية عن مخاطر التكنولوجيا.. التحديات والفرص، والذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول، بمقر قاعة المؤتمرات بنقابة المعلمين بالفيوم، تحت رعاية الدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

 

بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والحاج عيسى محمود عثمان، نقيب المعلمين بالفيوم، والأستاذ هشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، والأستاذ عبدالنبي مصطفى كمال، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والمحاضر الأستاذة الدكتورة غادة محمد عامر، خبير التكنولوجيا بمركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والأستاذ ناصر الحادقة، موجة عام الصحافة والإعلام التربوي.

 

في إطار تنمية روح الولاء والانتماء والتوعية بالوعي القومي والتكنولوجيا الحديثة لطلاب وطالبات مدارس محافظة الفيوم، تناولت الدكتورة غادة عامر، خلال الندوة، مفهوم وأدوات الذكاء الأصطناعي، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وعرض الايجابيات والسلبيات، ومدي الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي فى خدمة العلمية التعليمية لطلاب المدارس.

 

تقدم وكيل الوزارة برسالة ترحيب وشكر وتقدير لفريق العمل المشرف الندوة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، موجها رسالة شكر لنقابة معلمى الفيوم، والدكتورة غادة عامر، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

 

وفى كلمته، أكد وكيل الوزارة على ضرورة التنسيق مع الدكتورة غادة عامر، لإعداد ندوات تثقيفية لقيادات التعليم بالفيوم والعاملين بقطاع التعليم بالمديرية والإدارات التعليمية، من أجل رفع الوعي التكنولوجي لدى العاملين بقطاع التعليم بالفيوم.

 

كما أشار دكتور قبيصي إلى التنسيق لإعداد عدد من الندوات العلمية والتكنولوجية وعقد لقاءات مع طلاب مدارس الفيوم بصفة دورية، بالتنسيق مع الجهات العلمية المختصة، ومنها جامعة الفيوم، من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنه للطلاب

 

 

 

 

 

 

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