عاجل- ترحيب عالمي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ( التفاصيل الكاملة)

ترحيب عالمي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معربًا عن أمله في أن يضع الاتفاق نهاية للعنف والمعاناة التي يواجهها سكان البلدين. ودعا الطرفين إلى الاحترام الكامل والتنفيذ السريع لجميع الالتزامات المتعهد بها كجزء من الاتفاق، مؤكدًا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

رد فعل مصر على وقف إطلاق النار في لبنان

وأعلنت مصر عن ترحيبها بوقف إطلاق النار، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تساهم في بدء مرحلة خفض التصعيد في المنطقة، عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب لبنان والسيطرة على كامل الأراضي اللبنانية. وشددت مصر على أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار، آملًا أن تكون هذه خطوة جادة لوقف الحرب في لبنان، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.

إيران

رحبت إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، بوقف "العدوان" الإسرائيلي على لبنان. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي دعم بلاده الراسخ للبنان حكومة وشعبًا ومقاومة. كما دعت إيران المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

الإمارات

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، معربة عن أملها في أن يؤدي الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية بجهود الولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة دعمها الراسخ للبنان وسيادته ووحدة أراضيه.

السعودية

أعربت السعودية عن ترحيبها بوقف إطلاق النار، وثمنت جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، معربة عن أملها في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمان.

الأردن

رحبت الأردن ببدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أنه خطوة مهمة يجب أن تسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت دعمها للبنان الشقيق وأمنه واستقراره، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل.

قطر

رحبت قطر بالاتفاق معربة عن أملها في أن يؤدي إلى هدنة في غزة، حيث لعبت دور الوسيط الرئيسي في جهود إنهاء الحرب هناك. وأكدت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة التوصل إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب في قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تنظر بشكل إيجابي إلى أي اتفاق يهدف إلى إنهاء العنف في لبنان، وأعربت عن أملها في حل يضمن الأمن لجميع الأطراف المعنية بالتساوي.

تركيا

رحبت تركيا بوقف إطلاق النار وطالبت بإنهاء القتال في قطاع غزة أيضًا. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة وفاء جميع الأطراف، خاصة إسرائيل، بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن تركيا ستواصل جهودها لضمان وقف دائم لإطلاق النار.

فرنسا

اعتبر وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان "نجاح للدبلوماسية الفرنسية"، ونتاج عمل شاق دام شهورًا.

أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مؤكدًا أن هذه الهدنة تهدف "لأن تكون دائمة"، ومحذرًا من أنه لن يسمح لحزب الله بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى.

التأثير الاقتصادي

أشارت تقارير البنك الدولي إلى أن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بلبنان تُقدر بنحو 8.5 مليار دولار، مع انكماش متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.7% في عام 2024. وفي إسرائيل، تفاقم الصراع مع حزب الله من التأثير الاقتصادي الناجم عن الحرب في قطاع غزة، مما أدى إلى زيادة عجز الميزانية والاضطرابات في سلاسل التوريد.