عاجل- جيش الاحتلال يعتقل 4 مدنيين جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار

جيش الاحتلال يعتقل 4 مدنيين جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، عن اعتقال أربعة مشتبه بهم في جنوب لبنان، وذلك بعد اقترابهم من القوات الإسرائيلية. ويأتي هذا التطور وسط تحذيرات صارمة لسكان جنوب لبنان بشأن التنقل في المنطقة.

اعتقالات في جنوب لبنان

أوضح دانيال هاجاري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة أشخاص اقتربوا من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. يجري الآن استجواب هؤلاء المشتبه بهم لمعرفة نواياهم ودوافعهم. لم يتم الكشف هويات المعتقلين أو تفاصيل إضافية حول الأسباب المحددة لاعتقالهم.

تحذيرات الجيش الإسرائيلي

في سياق متصل، حذر هاجاري سكان جنوب لبنان من الانتقال نحو القرى التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها. شدد الجيش الإسرائيلي على ضرورة التزام السكان بتعليماته، ومنع التنقل في منطقة جنوب نهر الليطاني من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة من صباح اليوم التالي. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية ومنع أي تصعيد محتمل في المنطقة.

إحباط تهريب أسلحة إيرانية

زعم هاجاري أيضًا أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب أسلحة متطورة مصدرها إيران، كانت موجهة لعناصر في الضفة الغربية. تشمل هذه الأسلحة قذائف صاروخية وعبوات ناسفة شديدة الانفجار وبنادق قنص ومنصات قذائف هاون. هذه العملية تشير إلى استمرار التوترات الإقليمية ومحاولات التصعيد من قبل أطراف خارجية.

ردود الفعل على وقف إطلاق النار

في هذا السياق، تواصلت ردود الفعل الدولية على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. أعلن حزب الله عن موقفه من الاتفاق، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترحيبه بوقف إطلاق النار، بينما أعربت قطر عن أملها في التوصل إلى اتفاق مشابه في غزة.