جيش الاحتلال يعتقل 4 مدنيين جنوب لبنان

عاجل- جيش الاحتلال يعتقل 4 مدنيين جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار

عربي ودولي
جيش الاحتلال يعتقل
جيش الاحتلال يعتقل 4 مدنيين جنوب لبنان

 أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، عن اعتقال أربعة مشتبه بهم في جنوب لبنان، وذلك بعد اقترابهم من القوات الإسرائيلية. ويأتي هذا التطور وسط تحذيرات صارمة لسكان جنوب لبنان بشأن التنقل في المنطقة.

اعتقالات في جنوب لبنان

أوضح دانيال هاجاري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة أشخاص اقتربوا من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. يجري الآن استجواب هؤلاء المشتبه بهم لمعرفة نواياهم ودوافعهم. لم يتم الكشف هويات المعتقلين أو تفاصيل إضافية حول الأسباب المحددة لاعتقالهم.

تحذيرات الجيش الإسرائيلي

في سياق متصل، حذر هاجاري سكان جنوب لبنان من الانتقال نحو القرى التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها. شدد الجيش الإسرائيلي على ضرورة التزام السكان بتعليماته، ومنع التنقل في منطقة جنوب نهر الليطاني من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة من صباح اليوم التالي. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية ومنع أي تصعيد محتمل في المنطقة.

إحباط تهريب أسلحة إيرانية

زعم هاجاري أيضًا أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب أسلحة متطورة مصدرها إيران، كانت موجهة لعناصر في الضفة الغربية. تشمل هذه الأسلحة قذائف صاروخية وعبوات ناسفة شديدة الانفجار وبنادق قنص ومنصات قذائف هاون. هذه العملية تشير إلى استمرار التوترات الإقليمية ومحاولات التصعيد من قبل أطراف خارجية.

ردود الفعل على وقف إطلاق النار

في هذا السياق، تواصلت ردود الفعل الدولية على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. أعلن حزب الله عن موقفه من الاتفاق، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترحيبه بوقف إطلاق النار، بينما أعربت قطر عن أملها في التوصل إلى اتفاق مشابه في غزة.

 

لبنان اسرائيل حزب الله دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان نهر الليطاني تهريب أسلحة ايران الضفة الغربية قذائف صاروخية عبوات ناسفة بنادق قنص منصات قذائف هاون الأمن التوترات الإقليمية ردود الفعل الدولية قطر اردوغان وقف إطلاق النار في غزة

مواد متعلقة

عاجل- ترحيب عالمي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ( التفاصيل الكاملة)

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان

أبو الغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

بعد وقف إطلاق النار.. ميقاتي يطالب إسرائيل الانسحاب من لبنان

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

الزمالك يلجأ للمحكمة الفيدرالية السويسرية بسبب باتشيكو

رئيس قطاع ناشئين إنبي: نعمل بإحترافية كبيرة.. والطب الشرعي أثبت صحة موقفنا في أزمة التسنين

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية 2025