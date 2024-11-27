ننشر أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بكليات جامعة أسيوط الأهلية

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جامعة أسيوط الأهلية
جامعة أسيوط الأهلية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الجولة قبل الأخيرة من العملية الإنتخابية بجامعة أسيوط الأهلية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، وإشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وتم إعلان الفائزين بمناصب رؤساء إتحادات الكليات ونوابهم ضمن إجراءات إنتخابات إتحاد طلاب جامعة أسيوط  الأهلية للعام الجامعى 2024/ 2025 والتى تُجرى لأول مرة بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة.

  وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أنه وفقًا للجدول الزمنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فسوف يتم غدًا الخميس 28/11 إعلان الفائزين بمنصب رئيس إتحاد الجامعة ونائبه، وكذلك أعضاء اللجنة العليا لإتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية.

  وأكد الدكتور المنشاوى؛ على حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ الديمقراطى الملائم لإجراء الإنتخابات، وفق الضوابط والنظم الجامعية المنصوص، والتى تضمن دقة وشفافية المراحل المتتابعة لإنعقادها، وذلك إنطلاقًا من أهمية العملية الإنتخابية سواء على مستوى الكليات، أو على مستوى اللجنة العليا للإتحاد والتى تمثل تدريب واقعى على المشاركة السياسية، والتفاعل الإيجابي؛ سواء بالترشح، أو الانتخاب، مما يرسخ لدى الطلاب قيم؛ الثقة بالنفس، وحرية التعبير، ويؤكد على قيمة الصوت الانتخابي.

 ومن جانبه كشف الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ عن فوز أحمد سامح عيد محمود حسين  بمنصب رئيس اتحاد كلية طب، وعلى إبراهيم حسن احمد محمد نائبًا له، ومحمد اشرف حفظى حسانين رئيسًا لاتحاد كلية طب الأسنان، وروان ماجد عبد المجيد عبد الحق نائبةً له، وفاز ميشيل مدحت عزمى سويال بمنصب رئيس اتحاد كلية صيدلة، وعمار على راضى نائبًا له، وأحمد محمد عبد العال رئيسًا لاتحاد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى، وماريا اشرف حليم فهيم  نائبةً له.

 كما أعلن  الدكتور نوبى عن فوز سيف الدين شريف محمد بكرى بمنصب رئيس اتحاد كلية الهندسة، وإبراهيم يوسف الزهرى احمد على نائبًا له، ومحمد عاطف جابر نجيب محمد بمنصب رئيسًا لاتحاد كلية العلوم المالية والإدارية، وحبيبة  محمد حمدى نائبةً له، أما في كلية الألسن ففازت  فرح احمد فاروق عبد السلام احمد بمنصب رئيس اتحاد الكلية، وأمنية اشرف احمد سيد على نائبةً لها

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