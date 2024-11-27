تفاصيل منتدي وبرلمان الطفل بمطروح

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حفل منتدى وبرلمان
حفل منتدى وبرلمان الطفل بمطروح

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ اليوم الأربعاء  لحضور احتفالية تأسيس منتدى وبرلمان الطفل المصرى بمحافظة مطروح بحضور الاستاذ محمد مصطفى مدير برنامج وبرلمان منتدى الطفل المصرى بالمجلس القومى للطفولة والامومة وعددا من  منسقى البرنامج  وذلك بحضور مريم حسن  ممثل الوحدة العامة للطفل بالمحافظة والسادة أعضاء  اللجنة المحلية الدائمة لمنتدى الطفل  من ممثلى الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
يهدف المنتدى  إلى دعم حق مشاركة الطفل وتعزيز قيم الانتماء والتسامح وإتاحة فرص التعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بالطفل.

ويتم تأسيس المنتدى عن طريق الانتخاب الذي يشرف عليه الأطفال أنفسهم، حيث يتم ترشيح الأطفال من جميع الفئات بالمحافظة وفقًا للمعايير الموضوعة.

تضمنت الإحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية للاطفال وعروض لفرقة مطروح للفنون الشعبية.  

كما سلم   نائب المحافظ  شهادات تقدير  للأطفال المشاركين فى المنتدى.

أعضاء اللجنة احتفالية الانتخاب الطفل المصري القومي للطفولة اللجنة المحلية الجهات التنفيذية تنفيذية فرقة مطروح للفنون الشعبية

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