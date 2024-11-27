غرفة الجيزة التجارية تدعو منتسبيها لحضور لقاءات البعثة التجارية الأردنية

الاقتصاد
بوابة الفجر

دعت غرفة الجيزة التجارية كافة منتسبيها لتسجيل الحضور للمشاركة في لقاءات البعثة التجارية الأردنية في مصر، التي تقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك على هامش معرض "فوود أفريكا" خلال الفترة (3 - 5) ديسمبر المقبل.

 

وذكرت العرفة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية; بما يعكس العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين.

 

وقال رئيس الغرفة أسامة الشاهد إن البعثة التجارية تهدف لتعزيز أواصر التعاون بين الشركات الأردنية العاملة في قطاعي الأغذية والتعبئة والتغليف، وبين رواد الأعمال المصريين واستهداف المستوردين والموزعين وتجار الجملة والشركات المحلية والوكالات الحكومية لاستكشاف الفرص التجارية ذات المنفعة المتبادلة.

 

وأضاف أن القطاعات المشاركة بالجناح الأردني في معرض "فود افريكا" وبالبعثة الأردنية تشمل صناعة الشيكولاتة بكافة أنواعها، وصناعة الحلويات العربية، والبسكويت بكافة أنواعه والأجبان بكافة أنواعها، والطحينة والحلاوة والحليب، والبن بكافة أنواعه ونكهاته والمشروبات الساخنة.

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