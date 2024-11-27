مطروح الأزهرية تحصد ثلاث مقاعد بمنتدي الطفل على مستوى المحافظة

حصدت منطقة مطروح الأزهرية، على ثلاثة مقاعد بمنتدي الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك خلال تنفيذ احتفالية تأسيس منتدى أطفال محافظة مطروح، بالقاعة الكبري، بمكتبة مصر العامة.

وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، ومحمد مصطفي، مدير برنامج وبرلمان منتدي الطفل المصري، بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنسقي البرنامج وممثلى الجهات المشاركة.

وقالت مريم حسن توفيق، مسئول الوحدة العامة للطفل، بمحافظة مطروح، أنه تم تنفيذ انتخابات منتدى الطفل على مستوى محافظة مطروح، والتى أشرف عليها الأطفال المشاركين فى المنتدى بأنفسهم، والتي انتهت بفوز ١٥ طالب وطالبة، منهم ثلاث طالبات من الأزهر بمطروح وهن:- الطالبة حنين سامي عبيد، والطالبة روفيدة طارق عبد النبي، معهد فتيات مطروح النموذجي، والطالبة نادين عبد الرازق الباجوري، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز.

و من جانبه أعرب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عن سعادته بذلك الفوز، مطالبا من الفائزات أن يستثمروا هذه الفرصة التى تتيحها الدولة لهم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ليصبحوا قادة مصر في الجمهورية الجديدة.

مثمنا دور منتدى الطفل في تعزيز حقوق الطفل التى تنص عليها الإتفاقية الدولية وقانون الطفل والدستور المصري، مشيدا بالمواهب التى يتمتع بها الأطفال وتمنى لهم الاستفادة من الفعاليات التى يقيمها المنتدى والتى سيكون لها أثر بالغ في تشكيل شخصياتهم الوطنية.

جدير بالذكر أن منتدى الطفل يهدف إلى دعم حق مشاركة الأطفال في الأمور التى تخصهم من خلال الاستماع إليهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احتياجاتهم بالطرق المختلفة لوضعها في الإعتبار عن رسم السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بقضايا الطفولة.