جامعة الفيوم: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات

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جامعة الفيوم: انتخابات
جامعة الفيوم: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات

انطلقت انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 27/ 11 / 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

 

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14/ 11/ 2024 بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقي طلبات الطعون، وفحص تلك الطعون، وإعلان الكشوف النهائية وانطلاق الدعاية الانتخابية ثم انطلاق الانتخابات فى جولتها الأولى وكذلك انتخابات الإعادة وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة الفيوم: انطلاق الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية

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