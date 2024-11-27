فنلندا تبحث تشديد شروط الحصول على جنسيتها

تعتزم السلطات الفنلندية تشديد شروط الحصول على الجنسية، ووفق المقترحات الجديدة، سيتم أخذ البطالة والجرائم في الاعتبار عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفنلندية يوم الأربعاء، أنه تم طرح تعديلات الحكومة على قانون الجنسية للمناقشة حتى منتصف يناير، وفي دورة ربيع 2025 البرلمانية، تعتزم الوزارة تقديم التعديلات إلى مجلس النواب للتصويت على اعتمادها.

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين يعيشون على إعانات البطالة لن يستوفوا بعد الآن متطلبات الدخل المطلوبة للحصول على الجنسية، وفقًا للتعديلات المقترحة.

كما سيكون لارتكاب الجرائم تأثير أكبر على ما إذا كان مقدم الطلب قادرا على الحصول على جواز سفر فنلندي.

وسيصبح فقدان الجنسية المكتسبة أسهل إذا ارتكب الشخص جريمة تؤثر على المصالح الوطنية لفنلندا، أو قدم معلومات كاذبة عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات لن تنطبق على طالبي اللجوء.