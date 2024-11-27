قافلة تنمية من جامعة الفيوم بقرية أبو عش ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجامعة الفيوم، بالتعاون مع كلية الطب، كلية التربية للطفولة المبكرة، كلية دار العلوم، ومديرية التربية والتعليم، قافلة طبية وتوعوية لخدمة أهالي قرية أبو عش مركز الفيوم ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 27/11/2024 بمقر الوحدة الصحية بقرية أبو عش ومدرسة يحيى زكي الإعدادية مركز الفيوم.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم والدكتور عاصم العيسوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نجلاء الشربيني، القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتورسامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة التنموية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وأضاف سيادته أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي لكل الحالات التى حضرت إلى الوحدة الصحية بقرية أبو عش مركز الفيوم.

وأضاف أن كلية التربية للطفولة المبكرة شاركت بندوة تثقيفية بعنوان "التربية الإيجابية"، موجهة لطلاب مدرسة يحيى زكي الإعدادية، حاضرت فيها دينا محمد عويس معيد بكلية التربية للطفولة المبكرة وتناولت الندوة أساليب التربية الحديثة التي تشجع على بناء علاقة صحية بين الأطفال وأسرهم ومعلميهم، مع التركيز على مفاهيم تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب وتحفيز السلوكيات الإيجابية.

أوضحت دينا محمد أن التربية الإيجابية لا تعني التساهل، بل تعتمد على وضع حدود واضحة بطريقة تحترم احتياجات الطفل وتوجه سلوكه نحو الأفضل، مع استخدام وسائل تشجيعية بدلًا من العقاب التقليدي. كما أشارت إلى ضرورة التركيز على تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال من خلال الثناء المستمر والدعم النفسي، مما يخلق بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للنمو، وأكدت أن هذه الأساليب تسهم بشكل كبير في تحسين التحصيل الدراسي والسلوك الاجتماعي للأطفال، وتقوي العلاقة بين الأسرة والمدرسة، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل.

وأكد مشاركة كلية دار العلوم بعقد ندوة بعنوان تعزيز القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال، وحاضر خلالها أ/ زياد الواحي المعيد بكلية دار العلوم، حيث أكد أهمية غرس القيم والمبادئ الأخلاقية في مرحلة الطفولة، بوصفها حجر الأساس في بناء شخصية سوية وقادرة على الإسهام في المجتمع بشكل إيجابي، كما تناول دور المؤسسات التعليمية والأسرة في تعزيز هذه القيم، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتنشئة الأطفال على مبادئ الصدق، والأمانة، والتعاون، والاحترام المتبادل، الذي يسهم في خلق مجتمع متماسك. كما حرص على توعية الحاضرين بمدى أهمية الحوار المستمر بين الآباء والأبناء واستخدام أساليب تربوية قائمة على الحب والتفاهم لضمان ترسيخ هذه القيم بشكل فعّال.

الجدير بالذكر أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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