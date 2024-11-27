تفاصيل إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في إصابة 5  أشخاص في انقلاب سيارة في الطريق الصحرواي.

اختلال عجلة القيادة

وكشفت التحقيقات، أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحراف السيارة وادى ذلك الأمر إلى انقلاب السيارة.

انقلاب سيارة

وتلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري إصابة 5 أشخاص  بالطريق الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير السيارة،  اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحرافها وادى ذلك الأمر إلى انقلاب السيارة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
 

الأجهزة الأمنية اختلال عجلة القيادة إصابة 5 أشخاص لاجهزة الامنية غرفة عمليات الجيزة غرفة عمليات

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