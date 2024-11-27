الجيش الإسرائيلي يعلن التعامل مع "مشتبه بهم" اقتربوا من القوات المتمركزة في لبنان

العدو الصهيوني
قوات الجيش الإسرائيلي
قوات الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اقتراب أربعة أشخاص "مشتبه بهم" من جنود الجيش المتمركزين في جنوب لبنان، وقامت القوات باستجوابهم بشكل مباشر في الميدان.

يذكر أنه بعد ساعات من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بمنع عودة السكان إلى المناطق المحيطة بالقرى الحدودية في الجنوب اللبناني.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن التعليمات تأتي كجزء من المرحلة الأولى لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي أوقف أربعة عناصر من حزب الله، بينهم قائد محلي، بعد دخولهم إلى المنطقة المحظورة. وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل التصدي لأي خرق بحزم".

وهدد الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان، وحظر عليهم العودة إلى مناطقهم في الجنوب، وذلك في بيان صدر عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، مدعيا أن أي تنقل نحو القرى التي طالب بإخلائها أو قرب مواقع قواته يعرض حياة السكان للخطر.

وزعم أنه "من أجل سلامة السكان وأمن عائلاتهم" يُحظر الانتقال إلى مناطق جنوب نهر الليطاني من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباح يوم غد، الخميس، مهددا بـ "التعامل بحزم" مع أي تحرك ينتهك هذه التعليمات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المتواجدين شمال نهر الليطاني ممنوعون من الانتقال جنوبا، وطالب المتواجدين جنوب النهر بالبقاء في أماكنهم دون حراك. وتذرع بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى استمرار انتشاره العسكري في المنطقة.

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