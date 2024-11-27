عاجل | عطل فني يضرب "انستاباي".. التطبيق متوقف

تعرض تطبيق “إنستاباي” (InstaPay) في مصر لعطل فني اليوم، مما أدى إلى توقف عمليات التحويل المالي الإلكتروني عبر التطبيق، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للتطبيق على منصة “فيسبوك”.

يُذكر أن “إنستاباي” هو تطبيق تابع للبنك المركزي المصري، يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول المباشر إلى حساباتهم البنكية وتحويل الأموال بشكل فوري على مدار الأسبوع باستخدام الهاتف المحمول.





خدمات التطبيق:

• يتيح تحويل الأموال بين المستخدمين عبر إدخال رقم الهاتف المحمول.

• يمكن إرسال الأموال إلى أي شخص لديه عنوان دفع لحظي عن طريق إدخال عنوانه.

• يدعم التحويلات باستخدام تقنية مسح رمز QR.





التطبيق يُعفى حاليًا من رسوم التحويل، بناءً على تعليمات البنك المركزي المصري، الذي قرر في ديسمبر 2023 تأجيل فرض أي رسوم على معاملات “إنستاباي” إلى أجل غير مسمى. كما أصدر البنك المركزي توجيهات للبنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية بتأجيل تحصيل الرسوم على تلك المعاملات.





حدود التحويل عبر التطبيق:

• قيمة المعاملة الواحدة: تصل إلى 70 ألف جنيه (1409.25 دولار).

• إجمالي المعاملات اليومية: حتى 120 ألف جنيه (2415.86 دولار).

• إجمالي المعاملات الشهرية: بحد أقصى 400 ألف جنيه (8052.88 دولار).





الخدمات الإضافية:

يوفر “إنستاباي” خدمات دفع الفواتير مثل فواتير الهاتف والإنترنت، مع تحصيل رسوم رمزية مقابل هذه الخدمات.





المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية:

تم إطلاق المنظومة في أبريل 2022 كجزء من مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.





في عام 2023، شهدت المنظومة نموًا كبيرًا، حيث تم تنفيذ 404 ملايين معاملة بقيمة إجمالية بلغت 815 مليار جنيه (16.407 مليار دولار) عبر تطبيق “إنستاباي” والقنوات الإلكترونية للبنوك، مع تجاوز عدد مستخدمي الخدمة 6.5 مليون عميل.