الثقافة تهدي درعها لمحافظ المنيا فى ختام مؤتمر أدباء مصر

تسلم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا درع وزارة الثقافة تكريما له وتقديرا لجهوده في دعم الثقافة والأدب واستضافة فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر أدباء مصر التى اختتمت اليوم الأربعاء على مسرح محافظة المنيا بحضور اللواء ا.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة والشاعر ياسر خليل الأمين العام للمؤتمر.

من جانبه، أعرب الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر بمحافظة المنيا، وقدم الشكر للواء كدواني على استضافة ودعم المؤتمر. كما أعلن عن خطة شاملة للنهوض بالأنشطة الثقافية بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد وفرع ثقافة المنيا، تفعيلا لدور المنيا كعاصمة للثقافة المصرية لعام 2025.

وأصدر المؤتمر في جلسته الختامية التي عقدت على مسرح المحافظة مجموعة من التوصيات منها: • تثمين قرارات الحكومة المصرية المتعلقة بدعم الثقافة والفنون.

والتأكيد على استمرار رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

• إعادة نشر كتاب المؤتمر وطرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

• جمع وتوثيق حكايات المحاربين القدامى والأغاني الشعبية المرتبطة بها.

• الإسراع في الانتهاء من أعمال قصر ثقافة المنيا لتفعيل دوره في الحياة الثقافية.

• استكمال إنشاء المتحف القومي بمحافظة المنيا.

• الاعتناء باستراحة الدكتور طه حسين كرمز ثقافي وتاريخي.

• الانتهاء من قصر ثقافة المنيا الجديدة وقصر ثقافة أبوقرقاص لتعزيز البنية التحتية الثقافية بالمحافظة.

واختتم المؤتمر بتأكيد المشاركين على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الثقافية والمحافظة، لتقديم مزيد من الفعاليات والأنشطة التي تدعم الحراك الثقافي في المنيا وتعزز دورها كمنارة للثقافة في صعيد مصر.