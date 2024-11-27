وزير الأوقاف يبحث مع مفتي الجمهورية تعزيز التعاون المشترك

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وزير الأوقاف ومفتي
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

بحث الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ـ رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، سبل تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، وذلك في لقاء ودي بمقر الدار.

أشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور دار الإفتاء المصرية في ضبط الفتوى والخطاب الإفتائي بما يتناسب مع قضايا العصر، مؤكدًا أهمية التكامل بين مكونات المؤسسة الدينية لتحقيق رسالة الإسلام السامية.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع دار الإفتاء في مجالات متعددة، خاصة في نشر القيم الأخلاقية والوطنية وبناء الوعي الديني المستنير.

وأعرب فضيلة المفتي عن تقديره لزيارة وزير الأوقاف، موضحًا أن التعاون بينهما يؤكد وحدة الهدف، ويعزز نشر الفكر الأزهري الوسطي.

وأكد أن تكامل الجهود بين دار الإفتاء ووزارة الأوقاف يُسهم في مواجهة الأفكار المغلوطة والتطرف الفكري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية في دعم الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان.

تخلل اللقاء مناقشة آليات جديدة للعمل المشترك لمعالجة القضايا الراهنة، والتركيز على أهمية تكثيف الجهود لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذلك بإعداد برامج تدريبية متخصصة للأئمة والدعاة تهدف إلى تطوير مهاراتهم العلمية والعملية بما يخدم رسالة الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون المثمر بين دار الإفتاء ووزارة الأوقاف لتحقيق التكامل في العمل الدعوي والإفتائي، بما يدعم جهود نشر الوسطية الأزهريّة ويُعزز الوعي المجتمعي على المستويات كافة.

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