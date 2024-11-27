حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بلاك بولز

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

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ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك حافلة الزمالك بلاك بولز ستاد القاهرة كأس الكونفدرالية

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