محافظ قنا يبحث تطوير المخطط المروري لتحسين السيولة المرورية وسلامة المشاة

محافظات
بوابة الفجر

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعا مع مسؤولي المرور والتخطيط العمراني بالمحافظة لمناقشة آليات التخطيط المروري لمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور العميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور السيد عبدالهادي، المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، والحسيني محمود، نائب رئيس مركز ومدينة قنا.

استمع محافظ قنا، إلى عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من المختصين لوضع مخطط مروري شامل لكافة الميادين والشوارع بمدينة قنا، بهدف تحسين خدمات النقل العام وتنظيم محاور الحركة. 
كما تناول الاجتماع بحث وسائل تحسين خدمات النقل بين مدينة قنا ومراكز المحافظة، لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة تلبي احتياجات المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة المتعارف عليها في عمليات التخطيط المروري، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، خاصة في أوقات الذروة، مشددا على ضرورة تخطيط مسارات آمنة لعبور المشاة عند إشارات المرور في الميادين المختلفة، وتحديد أماكن مخصصة لركن السيارات في المواقع المسموح بها للحد من حوادث الطرق وتأمين سلامة المشاة.

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