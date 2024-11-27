تفاصيل مصرع ربة منزل وابنتها اختناقًا إثر نشوب حريق بشقة في المنيرة الغربية

حوادث
بوابة الفجر

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع ربة منزل وابنتها اختناقًا إثر نشوب حريق بداخل شقة سكنية في المنيرة الغربية

مصرع ربة منزل وابنتها

تلقت شرطة النجدة إخطارًا الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المنيرة الغريبة شمال الجيزة، على الفور انتقلت الشرطة، إلى موقع البلاغ مكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية، ووفاة سيدة وابنتها نتيجة اختناق من الدخان، إذ جرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من إجراء تصاريح الدفن.

وأخمدت قوات الحماية المدنية، الحريق قبل امتداد لهب النيران لباقي العقار، إذ حرر محضرًا بالواقعة، وجارٍ انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وكشف ملابساته.

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