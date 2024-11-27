عاجل | ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن ارتفاع متوسط أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء.





أسعار الذهب اليوم

• عيار 24: بلغ سعر الجرام 4205.71 جنيه، مقارنة بـ4194.29 جنيه في تعاملات أمس.

• عيار 21: سجل الجرام 3680 جنيهًا، مقابل 3670 جنيهًا أمس (دون احتساب الضريبة والمصنعية).

• عيار 18: وصل سعر الجرام إلى 3154.29 جنيه، مقارنة بـ3145.71 جنيه أمس.

• عيار 14: بلغ سعر الجرام 2453 جنيهًا، مقابل 2447 جنيهًا في تعاملات أمس.

• الجنيه الذهب: سجل 29،440 جنيهًا، مقابل 29،360 جنيهًا أمس.





أما على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية إلى 2639 دولارًا، مقارنة بـ2631 دولارًا في تعاملات الأمس.





المصنعية والضريبة

• تختلف قيمة المصنعية حسب عيار الذهب.

• عيار 21: مصنعيته تُقدر بنحو 6% من قيمة الجرام، وتشمل ضريبة القيمة المضافة.

• عيار 18: مصنعيته أعلى، وتصل إلى نحو 14% من قيمة الجرام، بجانب مصنعية المحل.