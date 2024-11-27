عاجل | ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن ارتفاع متوسط أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء.


 

أسعار الذهب اليوم

 

• عيار 24: بلغ سعر الجرام 4205.71 جنيه، مقارنة بـ4194.29 جنيه في تعاملات أمس.

• عيار 21: سجل الجرام 3680 جنيهًا، مقابل 3670 جنيهًا أمس (دون احتساب الضريبة والمصنعية).

• عيار 18: وصل سعر الجرام إلى 3154.29 جنيه، مقارنة بـ3145.71 جنيه أمس.

• عيار 14: بلغ سعر الجرام 2453 جنيهًا، مقابل 2447 جنيهًا في تعاملات أمس.

• الجنيه الذهب: سجل 29،440 جنيهًا، مقابل 29،360 جنيهًا أمس.


 

أما على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية إلى 2639 دولارًا، مقارنة بـ2631 دولارًا في تعاملات الأمس.


 

المصنعية والضريبة

 

• تختلف قيمة المصنعية حسب عيار الذهب.

• عيار 21: مصنعيته تُقدر بنحو 6% من قيمة الجرام، وتشمل ضريبة القيمة المضافة.

• عيار 18: مصنعيته أعلى، وتصل إلى نحو 14% من قيمة الجرام، بجانب مصنعية المحل.

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