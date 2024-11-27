غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب

الاقتصاد
بوابة الفجر

تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية تنطلق يوم غد الخميس في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، فعاليات النسخة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب، والذي يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري بمشاركة محلية ودولية واسعة.

يُعَد معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب الذي تنظمه شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض، "المنصة التجارية المتخصصة الرائدة في قطاع الأخشاب بمنطقة شمال إفريقيا"، وهو واحدًا من سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، ويوفر فرصة مثالية للتواصل مع كبار الخبراء والمتخصصين والمنتجين والموردين في مجال صناعة الأخشاب والماكينات من مختلف دول العالم.

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال جمع المستثمرين وموردي وتجار الأخشاب المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين وشركات البناء في مكان واحد. للاطلاع على الفرص المتاحة وتقييم الإمكانيات الاستثمارية في القطاع، ما يعزز النمو الاقتصادي ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة الأخشاب.
يستقطب المعرض سنويًا مشاركة واسعة من الشركات الرائدة في صناعة الأخشاب وماكينات الأخشاب من مختلف دول العالم، ويستعرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل آلات النجارة، وأدوات التشطيب، ومنتجات الأخشاب المتنوعة، بالإضافة إلى أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الأتمتة والروبوتات التي تسهم في تحسين كفاءة وجودة المنتجات.

وبالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للأخشاب، يتم تنظيم الدورة السادسة من معرض القاهرة الدولي للأثاث ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة، والذي يستعرض تقنيات الأثاث وإكسسوارات الأثاث والعلامات التجارية المبتكرة في المجال. ويتيح أمام الزوار فرصة الاطلاع والتعرف على أحدث موديلات الأثاث والمفروشات والديكورات والمنتجات شبه الجاهزة وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد.

جدير بالذكر أن شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض تنظم كذلك ضمن سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، الدورة الحادية والعشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الاخشاب في مركز دبي التجاري العالمي، دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025. كما تقام فعاليات الدورة الثانية من "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، في المملكة العربية السعودية، الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025.
يفتح المعرض أبوابه يوميًا للزوار من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 9:00 مساءً (قاعة 3، 4، 5).

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