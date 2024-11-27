وزير البترول يتفقد حقول بترول بلاعيم ويكشف أهم مستهدفات الوزارة بالمرحلة القادم

بالتزامن مع خطط رفع الإنتاج إلى 179 ألف برميل زيت مكافئ خلال العام المالي الجاري

أجري المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لحقول بترول بلاعيم في مدينة أبورديس بجنوب سيناء.

وذكر الوزير خلال بيان صحفي، أن الزيارة تأتي لمتابعة جهود فرق عمل الحقول في تنفيذ خطط وبرامج التنمية والإنتاج وحفر الآبار وتطبيق معايير الحفاظ علي السلامة والبيئة، وذلك وفقأ لاستراتيجية عمل الوزارة الجار تنفيذها.

العملين بقطاع البترول بمثابة العمود الفقري:

كريم بدوي وزير البترول والثورة المعدنية خلال جولة تفقدية لحقول بترول بلاعيم في مدينة أبورديس

وتخطط شركة بترول بلاعيم خلال العام المالي 2024-2025 لاستكمال مشروعات التنمية التي بدأت في العام المالي 2023/2024، وزيادة الإنتاج إلى 179 ألف برميل زيت مكافئ يوميا بمعدل 64.5 ألف برميل يوميا و5.5 ألف برميل مكثفات يوميا و557 مليون قدم مكعب غاز طبيعي و185 طنا بوتاجاز.

وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان العاملين في الحقول والمواقع الإنتاجية بمثابة العمود الفقري لقطاع البترول، وان لكل عامل دور مهم في منظومة العمل البترولي وتطويرها وذلك من خلال العمل التكاملي والعمل بروح الفريق الواحد لإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة لزيادة معدلات الإنتاج.

6 محاور خطة عمل وزارة البترول في المرحلة القادمة:

وزير البترول يكشف خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة في جول بحقول بترول بلاعيم

وكشف “بدوى” خلال الجولة المحاور الرئيسية التى تركز عليها استراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي وهي كالاتي:

التعاون والعمل التكاملي لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي باقل تكلفة.

استغلال البنية التحتية والطاقة الغير مستغلة في قطاعي البتروكيماويات والتكرير لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض.

إحداث نقلة نوعية في نشاط الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

إعادة هيكلة مزيج الطاقة في مصر من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والاستدامة لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

التعاون الإقليمي لتحقيق الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي للطاقة.

خفض 15 ألف طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون:

وفي مستهل الجولة الميدانية بحقول بترول بلاعيم تفقد الوزيران محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بحقول بترول بلاعيم بأبو رديس بطاقة 14 ميجا وات والتي تم تشغيلها هذا العام.

وقد ساهمت المحطة في خفض نحو 15 الف طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون وتم تصميمها وتنفيذها بوتيرة عمل سريعة في غضون 10 اشهر و بأيادي مصرية بالتعاون بين شركات بتروبل وبتروجت والهيئة العربية للتصنيع وإيني بروجيتي مصر.

ثم تفقد الوزيران وقيادات قطاع البترول اعمال الحفار البترولي البري EDC67 التابع لشركة الحفر المصرية والذي يقوم حاليًا بحفر بئر تنموي انتاجي في منطقة بلاعيم، والتقيا فريق العمل حيث تم متابعة سير العمل في اعمال الحفر والوقوف علي الالتزام بتطبيق إجراءات الحفاظ السلامة، وشدد المهندس كريم بدوي علي اهمية الالتزام الصارم بتطبيق إجراءات الحفاظ على السلامة كقيمة اساسية ولا حيود عنها حفاظًا علي العاملين الذين يعدون الثروة الحقيقية لقطاع البترول.