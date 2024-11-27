وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالين برئيسي مجلس النواب والحكومة اللبنانية

عربي ودولي
وزير الخارجية ورئيس
وزير الخارجية ورئيس الحكومة اللبنانية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالين هاتفيين مساء اليوم، مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، ونجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن أمله في أن يسفر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم عن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدة أراضيه. وشدد على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة عناصره، فضلًا عن استكمال الاستحقاق الرئاسي.

ومن جانبهما، طلب رئيسا مجلس النواب والحكومة اللبنانيين نقل خالص تحياتهما إلى السيد رئيس الجمهورية، معربين عن تقديرهما العميق لجهود سيادته المضنية والدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للبنان على المستويين السياسي والإنساني طوال الفترة العصيبة الماضية، وبما يمكن البناء عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان.

مواد متعلقة

أبو الغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

أبو الغيط: لا سبيل لوقف الحرب إلا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل

أبو الغيط: قبول المجتمع الدولي بالوضع الحالي في غزة ولبنان سيؤدي لمزيد من الحروب

خلال زيارته روما.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية الكونجو

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية إيطاليا

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية والهجرة يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع G7

وزير الخارجية والهجرة يشارك في الاجتماع الرباعي المعني بالسودان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بشقة سكنية في أوسيم.. دون إصابات