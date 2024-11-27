مصر وقطر ترحبان باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

عربي ودولي
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي رحب بزيارة المسئول القطري إلى مصر والتي تأتي في إطار تكثيف الاتصالات والتنسيق لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والبناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وفيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط، تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ولبنان، حيث شدد الوزيران على ثوابت موقف البلدين من التطورات في غزة، وضرورة تحقيق وقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط. كما رحب الوزيران باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

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