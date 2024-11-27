وزير الخارجية والهجرة يجتمع برئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية

عربي ودولي
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ٢٧ نوفمبر لقاءً مع الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

أثنى الوزير عبد العاطي على الدور الذي تلعبه الصناديق الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية، مثمنًا الجهود القطرية المبذولة لتقديم المساعدات للدول التي تواجه أزمات إنسانية، مؤكدًا على موقف مصر الداعي للتوسع في أوجه تقديم المساعدات لتشمل المساعدات العينية بالإضافة إلى المساعدات المالية.

وأعرب السيد وزير الخارجية عن التطلع لتطوير العلاقات مع قطر في كافة المجالات، بما فيها المجال الإنساني، على ضوء أنشطة رئيس المجلس في مصر والمتمثلة في تعاونه مع مؤسسة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مد أطر التعاون مع مؤسسات مصرية أخرى، أخذًا في الاعتبار ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات تتطلب تعزيز التعاون المصري-القطري في المجال الإنساني. واستعرض السيد وزير الخارجية في هذا الخصوص المؤتمر الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة المقرر أن تستضيفه القاهرة في ٢ ديسمبر.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى إمكانية التعاون بين الصناديق الإنسانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لتنفيذ مبادرات إنسانية مشتركة في إفريقيا، بما يحقق استفادة مشتركة لجميع الأطراف.

مواد متعلقة

مصر وقطر ترحبان باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالين برئيسي مجلس النواب والحكومة اللبنانية

أبو الغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

أبو الغيط: لا سبيل لوقف الحرب إلا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل

أبو الغيط: قبول المجتمع الدولي بالوضع الحالي في غزة ولبنان سيؤدي لمزيد من الحروب

خلال زيارته روما.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية الكونجو

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية إيطاليا

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بشقة سكنية في أوسيم.. دون إصابات