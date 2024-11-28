التضامن الاجتماعي تشارك بمنتجات يدوية وتراثية في معرض "منظمة المرأة العربية"

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في معرض "منظمة المرأة العربية للحرف اليدوية والصناعات التقليدية"، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة التضامن الاجتماعي، والذي يقام على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي "ريادة الأعمال النسائية في الوطن العربي".

وتواجدت ماجدة نور الدين مدير عام إدارة التسويق والمعارض، وهند شفيق من إدارة المعارض في المعرض للاطمئنان على تلبية كافة مطالب العارضين، وتذليل أية عقبات أمامهم.

وصرح رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم بأن الوزارة تشارك كراعي رئيسي بالمعرض، وذلك فى إطار الاهتمام بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم المنتج اليدوي التراثي الذى يتميز بالحرفية، فضلا عن  إتاحة الفرصة أمام منتجات الأسر المنتجة لتبادل الخبرات بما يعزز قدراتها التنافسية أمام المنتج الخارجي.

وأضاف عباس أن جناح وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض، يضم عددًا من المعروضات المتميزة  من المنتجات الحرفية والتراثية التي تعبر عن الصناعات التراثية المتميزة من الملابس، وأشغال التللى، والمصنوعات الجلدية بالتصميمات التراثية المستوحاة من البيئة المحلية، والاكسسوارت، وأشغال التطريز على القماش، وغيرها من المنتجات اليدوية المتميزة بدقة الصناعة وجودة الخامة.

هذا ويشارك بمعرض "الحرف اليدوية والصناعات التقليدية للمرأة العربية" العديد من صاحبات الأعمال من الدول العربية لعرض منتجاتهن من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية.

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