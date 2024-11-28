وزارة الشباب والرياضة تتابع تنفيذ مبادرة اللياقة البدنية للمصريين للفتاة والمرأة بمطروح
تابعت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ أنشطة اللياقة البدنية بمطروح (اللياقة البدنية للفتاة والمرأة التابعين للإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور " عمرو الحداد" وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.
وأشاد أعضاء اللجنة بتنفيذ الأنشطة الخاصة بمراكز اللياقة البدنية بمطروح والخاصة بمبادرة اللياقة البدنية للمصريين والمتضمنة اللياقة البدنية ( للفتاة والمرأة - اللياقة البدنية للرواد - اللياقة البدنية للشوارع والميادين العامة).
و تقدم المشاركين بالأنشطة بخالص الشكر لمعالي الاستاذ الدكتور " أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة وللإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ) علي علي تنفيذ مبادرة اللياقة البدنية للمصريين وإتاحة الفرصة للفتيات والسيدات لممارسة الرياضة.
والجدير بالذكر أن اللجنة سوف تتابع غدا عدد من الأنشطة المقامة بالمحافظة خلال زيارتهم لمطروح ومنها ( المعسكر الخامس لبرنامج لياقتي مهاراتي بمدينة مرسي مطروح ) بالإضافة لحضور برنامج يلا كامب واللياقة البدنية الشوراع والميادين العامة بمدينة سيوة.