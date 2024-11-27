البترول تستهدف زيادة إنتاج حقل رأس بدران إلى 10 آلاف برميل يوميًا

بعد وصول الإنتاج إلى 7500 برميل مكافئ يوميًا

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنها تستهدف الوصول إلى معدلات إنتاج تقارب 10 الالاف برميل يوميًا من حقل رأس بدران، وهو أكثر من ثلاث أضعاف إنتاج خط الأساس.

وزار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع الوزير محمد جبران وزير العمل، موقع شركة سوكو بمنطقة ابو رديس بجنوب سيناء.

وذكرت وزارة البترول والثورة المعدنية في بيان صحفي، أن رفع إنتاج الحقل من خلال إضافة حفار بري للعمل بحقل جبل الزيت بالإضافة إلي عمل حفار بحري آخر لرأس بدران.

7500 برميل يوميا إنتاج حقل رأس بدران:

وكشفت الوزارة، أن إنتاج حقل رأس بدران ارتفع مؤخرا إلى 7500 برميل مكافئ يوميًا خلال ثلاث أشهر من العمليات، بفضل تطبيق استراتيجية الإنتاج المتقدمة التي تعتمد على تحقيق النجاحات السريعة والمبادرات الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وهي معدلات اعلي من الخطة الأولية (خط الأساس) بنحو 3800 برميل يوميا.، التى كانت تهدف إلى تحقيق إنتاج يقارب 3100 برميل يوميًا للعام الحالي.

ما أسباب ارتفاع إنتاج حقل رأس بدران؟



وأوضحت "وزارة البترول والثروة المعدنية"، أن أسباب ارتفاع إنتاج حقل رأس بدران عن الخطط الأولية، يعود إلى تفعيل الاتفاقية مع شركة أديس (المقاول) في الأول من أغسطس الماضي ، وبدأ عمل الحفار في الخامس من سبتمبر.

وشملت خطوات تحقيق الزيادة الاتي: