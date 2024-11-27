المعاينة تكشف سبب حريق شقة ومصرع سيدة وابنتها في المنيرة الغربية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع ربة منزل وابنتها اختناقًا إثر نشوب حريق بداخل شقة سكنية في المنيرة الغربية

اختناق من الدخان

وتبين بالفحص والمعاينة مصرع سيدة تدعى "هانم" (50 عاما)، وابنتها "هاجر" (20 عاما)، بسبب الاختناق من الدخان الناجم عن الحريق، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى تمهيدا لاستصدار تصريح بالدفن،

مصرع ربة منزل وابنتها

تلقت شرطة النجدة إخطارًا الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المنيرة الغريبة شمال الجيزة، على الفور انتقلت الشرطة، إلى موقع البلاغ مكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية، ووفاة سيدة وابنتها نتيجة اختناق من الدخان، إذ جرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من إجراء تصاريح الدفن.

وأخمدت قوات الحماية المدنية، الحريق قبل امتداد لهب النيران لباقي العقار، إذ حرر محضرًا بالواقعة، وجارٍ انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وكشف ملابساته.