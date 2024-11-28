مقتل ربة منزل على يد طليقها في القليوبية

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة عزبة الرمل بدائرة مركز شرطة الخانكة، واقعة مأساوية راحت ضحيتها بائعة خضار على يد طليقها طعنًا وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط ربة منزل جثة هامدة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة حدوث مشاجرة بين المتهم وطليقته المجنى عليها وتدعى "أصالة.أ" تعمل بائعة خضار أثناء عملها بالسوق بسبب خلافات بينهم، قام الأول بطعنها بسلاح ابيض "سكين" في وسط الشارع مما أودى بحياتها في الحال.

كما دلت التحريات أن المجني عليها كانت تعول ثلاث أطفال بنات وكانت تقوم بالعمل في بيع الخضار لكي تقوم بالإنفاق على أطفالها بعد قيام الزوج بتطليقها وعدم تكفله بنفقة الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

أمن القليوبية مباحث مركز شرطة الخانكة مركز شرطة الخانكة مقتل ربة منزل مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية

مواد متعلقة

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بشقة سكنية في أوسيم.. دون إصابات