اندلاع حريق بمصنع للزيوت بالقليوبية

تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، جهودها للسيطرة على حريق اندلع في مصنع زيوت بمنطقة ميت حلفا بقليوب، وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران والتعامل معها قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع زيوت، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بمنطقة ميت حلفا بقليوب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به، وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق، وجرى نقله لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حريق

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