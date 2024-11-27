الملك سلمان يفتتح مشروع قطار الرياض بتكلفة تقارب 5.22 مليار دولار

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء مشروع قطار الرياض، ليكون أحد أهم مشروعات النقل الكبرى التي تشهدها المملكة والبالغة تكلفته قرابة 5.22 مليار دولار.

ويتألف المشروع من شبكة تضم 6 مسارات بطول 176 كيلومترا تضم 85 محطة، بينها 4 محطات رئيسية، ويتميز بمواصفات تصميمية وتقنية عالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي التدشين بعد أكثر من عقد على إقرار المشروع، وتحديدا في نيسان 2012، حين أقر مجلس الوزراء السعودي تنفيذ مشروع النقل العام، ثم أرسيت العقود لإنشائه في 2013 على 3 ائتلافات عالمية.

يعتمد مشروع مترو الرياض على الطاقة النظيفة وخيارات النقل الصديقة للبيئة، كما سيستخدم قطارات ومحطات موفرة للطاقة، فضلا عن تقنيات مثل الكبح المتجدد لتقليل استهلاك الطاقة، وتجهيز بعض المحطات بآلاف الألواح الشمسية، إضافة إلى الحصول على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية التي ستوفرها شبكة النقل بالقطارات والناقلات قرابة 7.1 مليون راكب يوميا خلال مرحلة التشغيل الأولية، وفقا للوكالة. وقد تم تطويره لربط المواقع والوجهات الرئيسية بالعاصمة، مثل مقار الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية ومراكز النقل والمرافق الحكومية.

ويغطي المشروع "معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، ويرتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام".