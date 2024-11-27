وزير الخارجية يجري اتصالين برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانية

أخبار مصر
بدر عبدالعاطي، وزير
بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالين هاتفيين مساء اليوم الأربعاء، مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، والسيد نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

أعرب الوزير عبد العاطي، عن أمله في أن يسفر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم، عن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدة أراضيه.

وشدد على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة عناصره، فضلًا عن استكمال الاستحقاق الرئاسي.

ومن جانبهما، طلب رئيسا مجلس النواب والحكومة اللبنانيين نقل خالص تحياتهما إلى رئيس الجمهورية، معربين عن تقديرهما العميق لجهود سيادته المضنية والدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للبنان على المستويين السياسي والإنساني طوال الفترة العصيبة الماضية، وبما يمكن البناء عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان.

لبنان وزير الخارحية أخبار مصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ

الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بشقة سكنية في أوسيم.. دون إصابات