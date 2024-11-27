الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته ضد مراكز الإيواء ومحيط مستشفى كمال عدوان

كثف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ 418، حيث استهدفت الهجمات مدارس ومراكز إيواء للنازحين.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تأوي نازحين بشارع النفق في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات النازحين، كما قتل وأصيب العشرات من النساء والأطفال جراء قصف منزل لعائلة أبو دية في حي الزيتون.

وتعرض محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لإطلاق نار كثيف من قبل مروحيات الجيش الإسرائيلي، التي قصفت برجا سكنيا في المنطقة.

ولليوم الـ52 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي حصار شمال قطاع غزة، والإبادة ومحاولات التهجير القسري ضد المواطنين المدنيين، في ظل ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحقهم.