خطط ترامب الجمركية تدفع الأسواق الأوروبية للتراجع عند الإغلاق

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع، مع استمرار المستثمرين في دراسة تداعيات خطط الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لزيادة الرسوم الجمركية، إضافة إلى تأثير بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.

أداء المؤشرات الأوروبية:

• تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.20%، ليخسر 0.99 نقطة ويصل إلى مستوى 504.91 نقطة.

• جميع القطاعات أنهت الجلسة في المنطقة السلبية، باستثناء قطاعات الاتصالات، الأغذية والمشروبات، المرافق، والخدمات المالية.

• أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض بواقع 34.28 نقطة (0.18%) عند مستوى 19،261.70 نقطة.

• على العكس، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.20%، مضيفًا 16.14 نقطة ليغلق عند 8،274.75 نقطة.





أبرز تحركات الأسهم:

• سهم إيزي جيت بدأ الجلسة بارتفاع 1.5% بعد إعلان الشركة عن زيادة بنسبة 25% في أرباح التشغيل للعام بأكمله، لكنه أنهى التعاملات بانخفاض 0.4%.

• سهم جست إيت تيك أواي انخفض بنسبة 2.4% عقب إعلان الشركة عن نيتها إلغاء إدراجها في بورصة لندن الشهر المقبل.

• تراجع سهم أستون مارتن بنسبة 5.5% بعد إصدار الشركة تحذيرًا جديدًا بشأن أرباحها.





التوترات التجارية والتضخم:

شهدت الأسواق العالمية تقلبات منذ إعلان ترامب، يوم الاثنين الماضي، عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مع التهديد بفرض رسوم تصل إلى 25% على واردات من المكسيك وكندا، مما يشير إلى إنهاء اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية.





وحذر خبراء الاقتصاد من التأثير المحتمل لهذه السياسات على معدلات التضخم، مشيرين إلى أنها قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة.