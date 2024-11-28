مصرع موظف بريد أسفل عجلات قطار (سوهاج ـ أسيوط) بمركز المراغة

شهد مركز المراغه شمال محافظه سوهاج، حادث ماثوى اصطدام قطار (سوهاج/اسيوط) المدعو "احمد.ج.ا" 32 سنه موظف، أثناء عبوره مزلقان سكك حديد المراغه، اصطدم به القطار مما أسفر عن وفاته الحال ونقله لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.



وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة المراغه يفيد بورود إشارة من شرطة النقل والمواصلات بلاغ من ناظر محطة سكك حديد المراغه، بانة عقب مرور قطار (سوهاج/اسيوط )،دائرة القسم اصطدام بدارجة بخارية قيادة المدعو "احمد.ج.ا" 32 موظف ومقيم دائرة المركز، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، مما أدى إلى وفاته في الحال، ونقل الجثة للمشرحة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال عم المتوفى أفاد المدعو "محمود.ج.ا" 48 سنه موظف ومقيم بذات الناحية بمضمون ماسبق، ونفى الشبهه الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.